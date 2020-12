Presidente do Santos tenta antecipar premiação da Libertadores e explica “desconto”

O presidente do Santos, Orlando Rollo, tenta antecipar a premiação da Conmebol pela vaga nas quartas de final da Libertadores da América.

O valor bruto é de R$ 8 milhões e está previsto para o fim de dezembro. Com descontos, porém, a quantia cai para R$ 5,5 mi.

“Esses valores não são imediatos. Seriam no final de dezembro. Ou seja, seriam usados na próxima gestão. Estamos tentando adiantar com o presidente da CBF. Valor aproximado é de R$ 5,5 milhões, não R$ 8 mi”, disse Rollo.

“Existem taxas e impostos que ficam retidos no repasse do valor da Conmebol para a CBF, e da CBF para o Santos. Valores não são pagos imediatamente, estamos tentando adiantar”, completou.

A premiação seria fundamental para o Santos arcar com compromissos atrasados com elenco e comissão técnica. Há débito em 30% do salário de outubro, além de direitos de imagem e premiações.