Presidente do Santos testa negativo em novo exame para covid-19

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, testou negativo para covid-19 no exame antígeno realizado na manhã desta quinta-feira, na Vila Belmiro.

O teste mostrou que Rollo não tem carga viral. Anteriormente, o presidente viu o “positivo” no PCR feito no sábado e divulgado na última quarta-feira. Se tratava de um “falso positivo”.

Orlando Rollo teve o novo coronavírus em novembro. O fato não teve publicidade, mas ele testou positivo no início do mês passado e foi liberado em 21 de novembro, um dia antes da votação que confirmou o impeachment do ex-presidente José Carlos Peres.