Prestes a casar, Ellen chifra noivo americano e ganha surpresa de brinde · .

Prestes a se casar, Ellen (Heslaine Vieira) chifra o noivo Omar (Bilaal Avaz) no novo episódio de As Five. A irmã de Anderson (Juan Paiva) decide fazer um tira-teima com Lito (Matheus Campos) para ter certeza se realmente quer firmar compromisso com o gringo. Porém, apesar de ter gostado da saidinha, a estudiosa é surpreendida com a chegada do noivo, que vai a São Paulo só para agradar a futura mulher.

No quinto capítulo do spin-off de Malhação – Viva A Diferença (2017), Ellen recebe uma festa de despedida das Five por voltar aos Estados Unidos em poucos dias. Porém, ela pula parte da comemoração para transar com o marceneiro. A protagonista conheceu o rapaz em uma balada no primeiro episódio da trama.

“Opa, a festa mudou de lugar?”, diz o jovem, ao ver a garota na porta de seu estúdio. “Não, é tem uma coisa que tá me atrapalhando e eu preciso resolver antes de ir. Mas vai ser só dessa vez, tá? Não vai se repetir”, retruca a filha de Nena (Roberta Santiago), já com as roupas no chão.

O rapaz consente, e o casal transa entre as tábuas de madeira do estúdio do personagem de Matheus Costa. Logo depois, ele a questiona se está arrependida: “Não, mas eu tô lembrando de uma festa de despedida que eu tenho pra ir”, pontua.

O casal de amantes decide passar no apartamento de Lica (Manoela Aliperti) minutos antes da celebração acabar. Animados, eles assistem aos amigos loucos e chapados na rua, mas o clima de alegria se dissipa rapidamente.

“Meu telefone tá tocando, vou ter que atender”, solta a jovem, ao olhar a ligação do noivo Omar. “Não era para você estar na festa?”, pergunta o gringo, ao notar o cenário diferente na videochamada.

Esperta, a personagem de Heslaine Viera diz que foi buscar cerveja e por isso ainda está na rua. Porém, o pior acontece. O norte-americano pede que a noiva se vire em direção à rua, e Ellen encontra o recém-chifrado saindo de um táxi: “Surpresa!”, fala o rapaz, animado.

O que aconteceu até aqui

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko (Lina Agifu). A mãe de Tina (Ana Hikari) morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê (Daphne Bozaski) descobriu que Guto é gay e se mudou para a casa de Lica. Ellen está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla (Gabriela Medvedovski) estacionou na carreira para viver em função de Tonico.

