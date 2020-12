Previsões 2020-21 – Título ou nada para o Milwaukee Bucks

QUEM CHEGA QUEM SAI Jrue Holiday (armador, Pelicans) Wesley Matthews (ala-armador, Lakers) Bryn Forbes (ala-armador, Spurs) Robin Lopez (pivô, Wizards) D.J. Augustin (armador, Magic) Eric Bledsoe (armador, Pelicans) Nik Stauskas (ala-armador, agente livre) Ersan Ilyasova (ala-pivô, agente livre) Torrey Craig (ala-armador, Nuggets) Dragan Bender (pivô, agente livre) Bobby Portis (ala-pivô, Knicks) Sterling Brown (ala, Rockets) Treveon Graham (armador, Hawks) Marvin Williams (ala-pivô, aposentou) Jordan Nwora (ala, draft) Kyle Korver (ala, agente livre) Sam Merrill (armador, draft) George Hill (armador, Thunder)

Elenco

NÚMERO JOGADOR POSIÇÃO IDADE 21 Jrue Holiday Armador 30 12 D.J. Augustin Armador 33 15 Sam Merrill Armador 24 6 Jaylen Adams Armador 24 0 Donte DiVincenzo Ala-armador 27 24 Pat Connaughton Ala-armador 27 7 Bryn Forbes Ala-armador 27 20 Nik Stauskas Ala-armador 27 93 Traveon Graham Ala-armador 27 22 Khris Middleton Ala 29 3 Torrey Craig Ala 29 43 Thanasis Antetokounmpo Ala 28 13 Jordan Nwora Ala 22 34 Giannis Antetokounmpo Ala-pivô 26 9 Bobby Portis Ala-pivô 25 11 Brook Lopez Pivô 32 5 D.J. Wilson Pivô 24



Projetando o time

Titulares

Jrue Holiday

Donte DiVincenzo

Khris Middleton

Giannis Antetokounmpo

Brook Lopez

Principais reservas

D.J. Augustin

Pat Connaughton

Bobby Portis

Bryn Forbes

Torrey Craig

Técnico: Mike Budenholzer

O “cara” da franquia

Giannis Antetokounmpo – Duas vezes seguidas como MVP não é para qualquer jogador na NBA. É um caso raro. Mas Giannis Antetokounmpo é um destes talentos raros na liga. O jogador, que recentemente estendeu seu contrato e, agora, receberá o maior salário de todos os tempos da liga, não quer ser chamado de MVP enquanto não conquistar o primeiro título pelo Milwaukee Bucks. Sua explosão física faz com que ele seja um dos jogadores mais temidos de toda a liga, principalmente após registrar números como 29.5 pontos, 13.6 rebotes e 5.6 assistências. Imparável!

Fique de olho!

Jrue Holiday – A chegada do armador Jrue Holiday pode colocar o Milwaukee Bucks em um outro nível. Experiente e com muita qualidade nos dois lados da quadra, o ex-jogador do New Orleans Pelicans vai voltar a atuar na posição que o fez ser chamado para o Jogo das Estrelas, quando ainda era do Philadelphia 76ers. Holiday foi, durante quase todo o período no Pelicans, ala-armador. O atleta é extremamente subestimado, defende como poucos na posição e tem características ofensivas bem superiores em relação a Eric Bledsoe, que fez caminho inverso e foi para New Orleans.

O ponto de interrogação

Donte DiVincenzo – Alçado ao time titular, após a saída de Wesley Matthews para o Los Angeles Lakers, o ala-armador Donte DiVincenzo sequer era a segunda opção para a posição. O Milwaukee Bucks chegou a realizar uma troca com o Sacramento Kings por Bogdan Bogdanovic e o jogador fazia parte da negociação. Entretanto, Bogdanovic rejeitou a oferta do time californiano para renovação e, em seguida, ser repassado ao Bucks e acertou com o Atlanta Hawks. DiVincenzo vem em evolução na carreira, no entanto, e pode contribuir.

O que esperar do Bucks em 2020-21?

Líder da conferência Leste nas últimas duas temporadas, o Milwaukee Bucks fracassou nos playoffs em ambas ocasiões. Havia o temor de que Giannis Antetokounmpo, MVP nos dois anos, não aceitasse renovar o contrato. Ele chegou a deixar de seguir companheiros da equipe nas redes sociais, a diretoria exigiu uma reunião e, lá, o astro pediu reforços. De fato, o time trouxe algumas peças importantes, como o armador Jrue Holiday, que estava no New Orleans Pelicans, Bobby Portis, ex-New York Knicks e D.J. Augustin, ex-Orlando Magic. Tentou troca por Bogdan Bogdanovic, mas uma falha de comunicação entre o Sacramento Kings, time que tinha o direito de igualar qualquer proposta por ele, o negociou antes de oferecer contrato. Bogdanovic rejeitou e foi para o Atlanta Hawks. Com isso, Donte DiVincenzo, que estava envolvido na negociação, será o ala-armador titular, após a saída de Wesley Matthews para o Los Angeles Lakers.

Khris Middleton é uma ótima segunda opção ofensiva da equipe. Foi para os dois últimos Jogos das Estrelas e consegue “segurar” o alto nível do time quando Antetokounmpo vai para o banco descansar. Com Holiday no elenco, os astros terão, além de um ótimo passador e defensor, uma opção confiável nos arremessos de longa distância. Além deles, o garrafão, pouco ocupado por qualquer outro jogador que não seja Antetokounmpo, terá, mais uma vez, Brook Lopez, cada vez mais moldado a arremessar de três. Portis parece ser o seu principal reserva, mas vai atuar alguns minutos como ala-pivô, também.

O Milwaukee Bucks entra nas previsões como um dos favoritos ao título, mas a inoperância nos playoffs preocupa. Rotações muito longas de Mike Buddenholzer tiram tempo de quadra de seus principais jogadores na fase mais importante da temporada. Antetokounmpo renovou, então a preocupação, agora, é em fazer o time ser campeão o mais rápido possível. Para vencer, entretanto, Buddenholzer vai precisar diminuir os minutos de seus reservas e fazer o time ser mais consistente na hora H.

Projeção Jumper Brasil

Divisão Central: 1º lugar

Conferência Leste: 2º lugar

