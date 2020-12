‘Primeira meta’ de Mancini, defesa do Corinthians volta a ter solidez e pode igualar série que não consegue desde agosto

O Corinthians não venceu o Fortaleza, mas chegou ao terceiro jogo seguido sem levar gol. Desde a sequência que antecedeu as finais do Campeonato Paulista, o Timão não conseguia números tão bons no sistema defensivo.

Entre 22 de julho e 2 de agosto, o alvinegro passou por Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol. Foram quatro vitórias seguidas e nenhum gol sofrido.

A atual sequência tem Grêmio, Coritiba e Fortaleza, com o agravante dos dois últimos terem acontecido fora de casa e com direito a duas expulsões no embate com os gremistas e uma expulsão no duelo com o Tricolor.

“Acho que o Corinthians fez um jogo com oscilações, teve momentos bons e momentos onde sofreu. Somamos um ponto, é o terceiro jogo sem sofrer gols. A parte defensiva está se ajustando, falta ajustar do meio para frente. Em Curitiba fizemos ótimo primeiro tempo, mas caímos na segunda etapa. Tivemos dificuldade no comecinho, melhoramos depois, aí teve a expulsão do Jô”, disse o técnico.

“Com um a menos, a alma do Corinthians é jogada em campo, uma equipe que lutou e somou um ponto. Os ajustes continuam. Tenho um sistema defensivo confiável, falta ajustar um pouquinho mais do meio para frente, encontrar as peças que se encaixem, para que o Corinthians possa ter um time que esteja mais perto de vencer as partidas”.

Em meio ao acerto da zaga está Cássio, que chegou a desabafar depois da goleada sofrida para o Flamengo, em Itaquera, mas recuperou a confiança e a boa fase.

Nesta quarta, o goleiro foi o grande responsável pelo fato do Corinthians não ter saído derrotado de campo. Foram pelo menos três defesas cruciais do camisa 12.

O próximo desafio será contra o São Paulo, dia 13 de dezembro, na Neo Química Arena. Chance para o Corinthians de Vagner Mancini igualar a marca conseguida na época em que Tiago Nunes ainda estava à frente do time.