Primeira Revolução Industrial: vai cair no ENEM

A Primeira Revolução Industrial e o ENEM

Até o primeiro momento, o mundo passou or 3 grandes Revoluções Industrias.

O ENEM gosta muito de cobrar questões de História, de Geografia e interdisciplinares sobre as três.

Porém, aquela que mais cai é a primeira. Ao longo de suas edições, o ENEM tem cobrado uma grande quantidade de questões sobre essa Revolução.

Dessa maneira, é fundamental que você domine as principais características desse acontecimento.

O artigo de hoje vai trazer os principais tópicos dentro do tema de Primeira Revolução Industrial.

A Primeira Revolução Industrial

A Primeira Revolução Industrial compreende o período a partir do século XVIII, mais especificamente no ano de 1769, em que a Inglaterra passou por transformações que afetaram seu sistema de produção.

Porque na Inglaterra?

Essa Revolução se iniciou na Inglaterra por alguns motivos que ficaram conhecidos como “razões do pioneirismo inglês”.

No século XVIII, a Inglaterra já era uma grande potência econômica, devido ao seu domínio ultramarino e expansão comercial. Os ingleses praticavam também a prática da pirataria marinha.

Além disso, os Atos de Navegação, decretados por Oliver Cromwell, que presidia a breve república inglesa denominada Commonwealth, previam que os produtos importados pela na Europa fossem transportados por navios ingleses. Assim, a marinha inglesa se tornou a principal de todos os mares da época.

A Política dos Cercamentos é outro fator que permitiu o acúmulo de riqueza na Inglaterra e que iria gerar a Primeira Revolução Industrial.

Ela consistia na colocação de cercas em volta de propriedades rurais, transformando áreas que antes eram de uso comum em propriedades privadas.

Ao perderem suas terras, camponeses migraram em massa para as cidades, se tornando a mão-de-obra necessária para a revolução.

Características principais

Os principais produtos produzidos pelas máquinas a vapor foram os tecidos. Assim, as principais matérias-primas utilizadas eram a lã e o algodão. As máquinas funcionavam na base do carvão mineral.

A Revolução Industrial consolidou um novo modelo de sociedade, pautado em relações de produção capitalistas.

Este novo tipo de relação é baseada na propriedade privada dos meios de produção e no trabalho assalariado.

Com a expansão do trabalho nas fábricas inglesas, as grandes cidades passaram a crescer desordenadamente, recebendo cada vez mais trabalhadores. Esses recebiam salários pequenos e viviam em péssimas condições de trabalho.