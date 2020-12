Primeiro contrato de maior joia da base do Santos tem multa de R$ 376 milhões; veja todos os detalhes

Aos 16 anos, o atacante Ângelo assinou na última segunda-feira (21) o primeiro contrato como jogador profissional do Santos, com uma multa rescisória para o mercado externo avaliada em cerca de R$ 376 milhões.

A informação é do jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo! nesta terça (22).

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O novo vínculo de Ângelo com o Santos vai até 31 de dezembro de 2023, prorrogável com opção bilateral por mais dois anos. Ele vai receber cerca de R$ 40 mil mensais, mas pode superar as cifras se alcançar metas como quantidade de jogos como titular e títulos.

Quem representou o atacante na negociação com o presidente Orlando Rollo foi a advogada Marisa Alija, a mesma representante de Robinho. Ficou estipulado uma multa rescisória de R$ 80 milhões para o mercado interno e de 60 milhões de euros (os tais R$ 376 milhões) para fora.

Ângelo tinha um pré-contrato com o Santos desde 23 de outubro, pois, então com 15 anos, não podia assinar ainda um acordo definitivo. Dois dias depois, ele estreou pelo time principal, ao entrar em campo contra o Fluminense, aos 15 minutos do segundo tempo, no Maracanã.

play 3:31 Treinador do Vasco avaliou as chances criadas para cada lado

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ele tornou-se o segundo jovem a vestir a camisa do Santos mais cedo. À frente de Pelé, cuja estreia foi em 7 de setembro de 1956, com 15 anos, 10 meses e 15 dias, e atrás de Coutinho, que fez o primeiro jogo aos 14 anos, 11 meses e 6 dias, em 17 de maio de 1958.

Ângelo também passou a ser o mais jovem jogador a atuar em uma partida do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos (desde 2003). Superou a marca de Jô, do Corinthians, que fez o primeiro jogo aos 16 anos e 3 meses na edição de 2003.

O êxito na negociação na última segunda pode ser encarado como uma vitória pessoal de Marisa Alija, pois há alguns meses, segundo informou Nicola, o pai de Neymar, Neymar da Silva Santos, estava sondando o garoto com o objetivo de tornar o representante dele.

A advogada representa alguns jogadores da base do Santos –segundo Nicola, reflexo da relação dela com Robinho e da influência deste nos jovens santista. Mas Neymar pai também tem boa relação com os jovens devido a idolatria que eles nutrem pelo atacante do PSG.