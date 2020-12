Processo seletivo Município de Maravilha SC 2020: Salários de até R$18mil

Edital publicado. Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Maravilha abriu um novo edital (nº 02/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 42 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

FUNDAMENTAL: Assistente de Manutenção de Obras; Agente de Manutenção e Conservação; Auxiliar de Serviços Gerais (5); Motorista SAMU; Operador de Máquinas; Auxiliar de Serviços Gerais Alta Complexidade; e Motorista de Veículos Leves.

MÉDIO: Agente de combate a endemias; Professor de Música e Canto (1); Técnico em Enfermagem; Técnico em Saúde Bucal;

SUPERIOR: Enfermeiro – Saúde da Família; Farmacêutico; Médico Ginecologista; Médico Pediatra (1); Pedagogo (1); Professor de Educação Física (Ação Social) (1); Advogado Creas (1); Agrônomo; Assistente Social (1); Médico Saúde da Família; Monitor Social Alta Complexidade; Odontólogo Buco Maxilo (1); Psicólogo (1); e Psicólogo (Saúde);

MAGISTÉRIO E ESPORTE: Professor de Geografia (1); Professor de História (1); Professor de Inglês (1); Professor de Iniciação Desportiva – Atletismo e Paradesporto (1); Professor Anos Iniciais (1); Professor de Artes (1); Professor de Ciências (1); Professo r de Iniciação Desportiva – Tênis de Mesa (1); Professor de Iniciação Desportiva – Voleibol (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de Educação Infantil (10); Professor de Iniciação Desportiva – Futebol de Campo (1); Professor de Iniciação Desportiva – Ginástica Rítmica (1); Professor de Educação Especial (1); Professor de Educação Física (1); Professor de Iniciação Desportiva – Futsal Feminino (1); Professor de Iniciação Desportiva -Taekwondo (1); Professor de Iniciação Desportiva – Futsal Masculino (1); e Professor de Iniciação Desportiva – Handebol Masculino e Feminino (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.076,20 a R$ 17.927,10, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora UNOESC. O valor da inscrição oscila entre R$ 100,00 a R$ 150,00

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo. As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 21 de fevereiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso