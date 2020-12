Processo seletivo Os Viva Rio 2020: Saíram EDITAIS com 135 vagas! Até R$ 2.870,00!

A Organização Social Os Viva Rio faz saber aos interessados a abertura de um novos editais de processo seletivo que tem por objetivo o preenchimento de 135 vagas em cargos de níveis técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Auxiliar Administrativo (10); Maqueiro (1); Técnico de Enfermagem (10); Técnico de Radiologia; Assistente Social e Enfermeiro; EDITAL nº 02/2020: Técnico de Enfermagem (50); Técnico de Radiologia; Assistente Social (7); Enfermeiro (20); Farmacêutico (2); Maqueiro (5); e Auxiliar Administrativo (30).

As lotações serão nas seguintes UPAS: Botafogo; Taquara; Maré; Engenho; Tijuca; Ilha, Irajá; e Copacabana. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.093,50 a R$ 2.870,00, por carga horária de 200 horas mensais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBADE.

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos básicos e específicos; prova de títulos e entrevista. As avaliações serão aplicadas em data provável nos dias 9 e 10 de janeiro de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso