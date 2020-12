Processo seletivo Prefeitura de Bom Despacho MG 2020: Salários de até R$ 9.676,00

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Bom Despacho faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 38 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na autarquia municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Gestor Público Municipal – Bibliotecário (1); Gestor Público Municipal – Educador Físico (4); Gestor Público Municipal – Engenheiro Ambiental (1); Gestor Público Municipal – Farmacêutico (1); Gestor Público Municipal – Psicólogo (6); Gestor Público Municipal – Assistente Social (8); Gestor Público Municipal – Enfermeiro (1); Gestor Público Municipal – Engenheiro de Minas (1); Gestor Público Municipal – Fisioterapeuta (1); Gestor Público Municipal – Médico Veterinário (1); Gestor Público Municipal – Nutricionista (2); Agente de Combate às Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Atendente de Consultório Dentário (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Gestor Público Municipal – Fonoaudiólogo (1);Gestor Público Municipal – Pedagogo (2); Técnico em Gestão Pública – Técnico Higiene Dental (1); Odontólogo – Cirurgia e Traumatismo Buco Maxilo-Facial (1); Odontólogo – Atendimento a Pacientes com Necessidades Especiais (1); Gestor Público Municipal – Terapeuta Ocupacional; Médico; Médico Auditor (1); Técnico em Gestão Pública – Técnico em Enfermagem (1); Técnico em Gestão Municipal; Técnico em Gestão Pública Municipal – Orientador Social; Técnico de Nível Superior III – Cirurgião Dentista; Técnico em Gestão Pública Municipal – Técnico em Informática (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.083,78 a R$ 9.676,00, por jornada de trabalho de 15 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de dezembro (a partir das 08h) até as 17h do dia 28 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. O valor da inscrição oscila entre R$ 10,80 a R$ 96,76.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 24 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso