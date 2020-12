Processo seletivo Prefeitura de Galvão SC 2020: EDITAL e inscrição! Até R$12mil!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Galvão faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 14 vagas em cargos de magistério/nível superior para atuação nas Secretarias Municipais de Educação e Saúde.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor educação física – séries iniciais, finais e infantil (2); Professor história – séries finais (1); Professor informática – séries iniciais e finais (1); Professor artes – séries iniciais, finais e infantil (1); Professor ensino infantil – educação infantil (3); Professor inglês – séries iniciais, finais e infantil (1); Professor séries iniciais – séries iniciais (3); e Médico (2).

Os salários oferecidos oscilam entre R$ R$ 725,11 a R$ 12.378,07, por carga horária de 10 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 14h de 18 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Aprender.com. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 110,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos. As avaliações serão realizadas em data prevista no dia 17 de janeiro de 2021, às 8h30.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

