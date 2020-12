Processo seletivo Prefeitura de Lontras SC anuncia novo EDITAL na área da saúde

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Lontras divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico de Enfermagem Comunitário (1); Técnico de Enfermagem; Odontólogo; Fonoaudiólogo (1); Enfermeiro Comunitário (1); Médico Comunitário (1); Nutricionista (1); Auxiliar de Gabinete Odontológico (1); e Odontólogo; Médico (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 951,32 a R$ 17.056,71, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2021, via ficha de inscrição (anexo I do edital) scaneada e enviada para o seguinte endereço eletrônico:[email protected] O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos e informática básica. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 17 de janeiro de 2021, às 9h, na Escola Municipal Irmã Maria Tambosi, localizado na rua Leoberto Leal, nº 431, Centro.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso