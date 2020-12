Processo seletivo Prefeitura de Lucas do Rio Verde MT abre novo EDITAL

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Secretaria de Assistência Social: Psicólogo;



Psicólogo; Secretaria de Saúde: Agente Comunitário De Saúde – PSF; Agente Comunitário De Saúde – PSF XII; Agente Comunitário De Saúde – PSF XIII; Agente Comunitário De Saúde – PSF XIV; Agente Comunitário De Saúde – PSF III; Agente Comunitário De Saúde – PSF V; Agente Comunitário De Saúde – PSF VIII; Agente Comunitário De Saúde – PSF São Cristóvão; Agente Comunitário De Saúde – PSF XVI; Agente Comunitário De Saúde – PSF XV;

Secretaria de Educação: Professor de História 30 H; Professor de Pedagogia 30 H; Professor de Pedagogia 30 H – Escola Fredolino Vieira Barros – Groslândia; Professor Magistério 30 H; Professor de Informática 30 H; Professor de Língua Portuguesa/Inglesa 30 H; Professor de Arte 30 H; Professor de Ciências 30 H; Professor de Educação Física 30 H; Professor de Ensino Religioso 30 H; Professor de Geografia 30 H; Professor de Língua Portuguesa 30; Professor de Matemática 30 H; Professor Magistério 30 H – Escola Fredolino Vieira Barros – Groslândia; Técnico Administrativo Educacional – Área: Secretaria; Nutricionista 40 H; Técnico de Infraestrutura Escolar – Área: Alimentação; Técnico de Infraestrutura Escolar – Área: Alimentação – Escola Fredolino Vieira Barros – Groslândia; Técnico Administrativo Educacional – Área: Monitoria; Motorista de Transporte Escolar 40 H; e Padeiro 40 H.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.742,61 a R$ 5.797,60, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 a 31 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora ITEC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$10,00 e R$ 30,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e atualidades, e legislação e conhecimentos específicos do cargo; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de psicólogo, professor e nutricionista.

As avaliações serão realizadas no dia 24 de janeiro de 2021, em locais e horário a serem informados. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

