Processo seletivo Prefeitura de Pontes e Lacerda MT 2020: Salários de até R$7 mil!

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 43 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e de nível superior.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor de Educação Infantil (15); Professor de Ensino Fundamental Anos Iniciais (11); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – História (1); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Língua Portuguesa (4); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Matemática; Professor (a) Intérprete de Libras; Psicólogo; TAE – Técnico em Administração Escolar (1); AEE – Vigia; Assistente Administrativo; Auxiliar de Serviços Gerais e Leves; Auxiliar de Consultório Dentário; Bioquímico; Enfermeiro; Médico; Motorista D; Odontólogo; Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Ciências Biológicas; TAE – Técnico em Desenvolvimento Infantil (4); AAE – Infraestrutura; AAE – Motorista Escolar (2); AEE – Nutrição Escolar (2); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Física; Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais/ Finais – Geografia (1); TAE – Técnico Multimeios Didáticos (2); e Técnico em Enfermagem.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 948,24 a R$ 7.735,16, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de dezembro (a partir das 09h até as 23h59 do dia 22 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora KLC Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 95,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 10 de janeiro de 2021.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

