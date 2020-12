Processo seletivo Prefeitura de Ribeirão das Neves MG abre novo EDITAL

A Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/MG divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível médio e superior.

As vagas destinadas são para os cargos de PEB – Professor de Educação Básica – Artes; PEB – Professor de Educação Básica – Ciências; PEB – Professor de Educação Básica – Educação Física; PEB – Professor de Educação Básica; Professor de Educação Básica – Historia; PEB – Professor de Educação Básica – Formação Humana; PEB – Professor de Educação Básica – Matemática; PEB – Professor de Educação Básica – Português; PEB – PEB – Professor de Educação Básica – Geografia; PEB – Professor de Educação Básica – Inglês; Assistente Social; Educador Infantil II; Fonoaudiólogo; Instrutor de Libras; Intérprete de Libras; Nutricionista; Pedagogo; Psicólogo; Secretário Escolar e Terapeuta Ocupacional. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.107,70 a R$ 2.288,86, por carga horária de 20 a 24 horas semanais.

INSCRIÇÃO e PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de dezembro de 2020 até às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2021, no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal. Não haverá taxa de inscrição.

A seleção consistirá com apenas análise de currículos, conforme critérios elencados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso