Processo seletivo Prefeitura de Sapezal MT 2020: Salários de até R$ 4.772,86

No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Sapezal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis médio e superior na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

As oportunidades são para os cargos de Professores Nível 1 de: Educação Física (2); Letras/ Inglês (2); Pedagogia (25); Matemática (2); Ciências Biológicas (1); Técnico de Desenvolvimento Infantil (4); Motorista de Transporte Escolar (4) e Psicólogo. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.467,66 a R$ 4.772,86, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 20 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da do Instituto Selecon. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 a R$ 50,00.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas prova de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.

Para selecionar os candidatos, será realizada etapa única, sendo ela: análise de títulos. Em caso de empate, a preferência será dada ao candidato idoso ou o de maior idade, dentre candidatos idosos, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º/10/2003 (Estatuto do Idoso).

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital oficial disponível para consulta em nosso site.

Informações do concurso