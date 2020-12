Processo seletivo Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos SP 2020

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de nível superior na área da educação. Os salários oferecidos chegam até R$ 2.886,15, por carga horária de 125 a 200 horas mensais.

As oportunidades são para os cargos de

Professor de Educação Básica I – PEB I;

Professor de Educação Básica II – PEB II;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Educação Física;

Professor de Desenvolvimento Infantil;

Professor de Educação Básica III – PEB III – Arte.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 14 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do OM Consultoria. A taxa de inscrição está fixada em R$ 43,00.

PROVAS

A seleção consistirá com provas escrita (caráter classificatório) com questões de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. A seleção é válido para o ano letivo de 2021, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

