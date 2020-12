Processo seletivo Prefeitura Municipal de Mafra SC 2020: Último dia de inscrição!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Mafra encerra inscrições nesta sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. O edital de processo seletivo simplificado visa o preenchimento de vagas em cargos de nível superior na educação.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor II – Educação Infantil; Professor III – Artes; Professor III – Música; Professor III – História; Professor III – Inglês; Professor III – Matemática; Professor III – Português; Professor I – Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano das series iniciais; Professor III – Ensino Religioso; Professor IV – Prática Zootécnicas/Industriais/Gerenciais e Agrícolas; Professor III – Ciências; Professor III – Educação Física; e Professor III – Geografia. Os salários oferecidos variam de R$ 279,28 a R$ 2.784,20, por jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer, é necessário que os candidatos tenham licenciatura plena ou curso superior na respectiva área de atuação. Os profissionais admitidos irão desempenhar suas funções em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração no valor de R$ 279,28 a R$ 2.784,20 de acordo com a carga horária.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 15h do dia 11 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico oficia da banca organizadora a RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais. A taxa de inscrição está ficada em R$15,65.

PROVAS

A seleção consistirá com apenas análise de currículos, conforme critérios estabelecido no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Mafra SC

: Prefeitura Municipal de Mafra SC Banca organizadora : RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais.

: RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais. Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : cadastro reserva

: cadastro reserva Remuneração : R$ 279,28 a R$ 2.784,20

: R$ 279,28 a R$ 2.784,20 Inscrições : até 11 de dezembro de 2020

: até 11 de dezembro de 2020 Taxa de Inscrição : R$15,65

: R$15,65 Provas : análise de currículos

: análise de currículos Situação: PUBLICADO

EDITAL 2020