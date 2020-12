Processo seletivo Seed PR 2020 retifica EDITAL com 4 mil vagas para Professores

Edital publicado. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed PR) retifica edital de concurso público com nada menos que 4.000 vagas em cargos de professores e professores pedagogos. O salário oferecido varia entre R$ 11,23 a R$ 16,04, hora/aula, mais R$ 4,68 de auxílio-transporte.

Conforme o documento de retificação (retificação VI), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 13 de dezembro, foi alterada, e agora estão previstas para 20 de dezembro de 2020.

Confira abaixo as oportunidades:

Grupo 1: Professor das disciplinas dos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, nas disciplinas de: arte; biologia; ciências; educação física; filosofia; física; geografia; história; língua estrangeira inglês; língua portuguesa; matemática; química e sociologia;

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 6 de novembro até às 18h do dia 23 de novembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Cebraspe. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 e R$ 105,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 06 de novembro,de 2020, conforme edital.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos básicos, específicos e comuns a todas as áreas de educação profissional – eixos tecnológicos; mais prova de títulos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 20 de dezembro de 2020.

A seleção é válido até 21 de dezembro de 2020, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso