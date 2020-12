Procissão Nossa Senhora Mãe dos Homens é cancelada em Piaçabuçu

Devido a pandemia do novo coronavírus, a tradicional Procissão de Nossa Senhora Mãe dos Homens, que acontece há mais de 100 anos na cidade de Piaçabuçu, no litoral Sul de Alagoas, foi cancelada.

Paróquia São Francisco de Borja emitiu um comunicado oficial para comunicar aos fiéis sobre a decisão que visa resguardar os devotos desse vírus que já vitimou fatalmente milhões de pessoas no mundo, confira na íntegra o comunicado:

O Pe. Vanderley da Silva Costa administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Borja em Piaçabuçu-AL, vem por meio deste, comunicar o cancelamento do acompanhamento de Nossa Senhora Mãe dos Homens que seria realizado no dia 31 do ano corrente. Para não descumprir as determinações e protocolo sanitário do Decreto Nº 71.467, de 29 de setembro de 2020 do estado de Alagoas.

Essa é a primeira vez em cem anos que este evento religioso é cancelado. Como todos sabem a peregrinação acontece duas vezes no ano. A imagem da santa sai de Piaçabuçu em procissão até a cidade de Feliz Deserto, fazendo 23km de percurso.

com informações do site Piaçabuçu News