Procurado por fábrica de biscoito para patrocínio, vencedor do prêmio da Fifa já pulou no mato para se salvar e não recebeu parabéns do pai que ‘lhe deu’ o Sport

Foi do pai Maurício, 76, que Marivaldo Francisco da Silva, 48, herdou a paixão pelo Sport Club do Recife.

Maurício saiu de casa quando Marivaldo tinha apenas dois anos. Mas o Sport nunca mais deixou a vida do torcedor premiado com o “Fifa Fan Award” na última quinta-feira (17), por caminhar 60 quilômetros para ver os jogos do seu time.

“Não, eu ainda não falei com ele (depois do prêmio). Nós não temos muita proximidade. Eu não vou à casa em que ele mora. Quando o encontro, peço a benção e abraço, se for o caso. É o meu pai, afinal”, contou ele, muito emocionado, ao ESPN.com.br.

“Eu não fiquei triste por ele ter deixado minha mãe, mas por ter deixado os filhos, sabe?”, diz.

“Na nossa casa, era tudo vermelho e preto, cadeira, cortina, toalha de mesa”, conta. “Tenho certeza de que ele deve estar muito orgulhoso desse filho aqui”, acredita.

Marivaldo comemora no telão após anúncio feito pelo ex-jogador Rudd Gullit Getty Images

Fim das caminhadas e patrocínio

Marivaldo jura que, notoriedade à parte, ainda é o mesmo de antes do prêmio. Mas sabe que as longas caminhadas de 12 horas da cidade de Pombos, onde mora com a mãe Emília Maria, 81, até o Estádio da Ilha do Retiro, em Recife, podem estar com os dias contados.

“Antes, quando eu não era conhecido, eu recebia umas 25 ofertas de carona, ao longo do caminho. De Fusca a carro importado. Imagine agora, que sou conhecido no mundo todo? Vão ser umas 200!”, diz, entre risos. “Uma hora você aceita alguma, para não ser mal educado”, diz.

“Mas que não duvidem que as caminhadas podem continuar, porque gosto muito”.

Se o pai nada disse, a mãe não esconde o orgulho que sente por Marivaldo, que claramente a adora também.

“Agora, ele não é mais chamado de doido, tá todo mundo atrás dele, querendo ser amigo dele”, diz ela. “Na hora que anunciaram, eu fiquei tão nervosa que me botei a tremer”, conta Dona Emília.

Marivaldo diz que a sua rotina não mudou muito, mas que algumas pessoas pedem para bater selfies com ele, de vez em quando. “Mas acho que sou mais reconhecido nos outros lugares do que aqui em Pombos”, diz.

A fabricante dos biscoitos que ele leva no trajeto até a capital pernambucana, junto com duas garrafas d’água, também já o procurou para um possível patrocínio.

“Vamos ver, tivemos apenas um contato rápido, por enquanto”, conta.

O trabalho na chácara em que ele dá expediente está momentaneamente suspenso. Como tem sido muito procurado para entrevistas, achou melhor se afastar do que pedir licença toda hora.

“Nunca fiz isso para aparecer. Fiz por amor ao Sport, por me sentir bem e gostar de caminhar”, conta ele, que adotou o hábito em 2017 e, logo na primeira viagem, viu seu Sport bater o Santa Cruz num clássico.

No mato

Segundo relata, Marivaldo foi há 101 partidas, tendo percorrido mais de 6 mil quilômetros. E apenas em uma dessas caminhadas passou por uma situação complicada.

“Foi um dia em que inventei de sair de casa 2h, porque um amigo meu quis gravar como era que eu ia para o jogo. Foi a única vez”, contou. “Eu ouvi um carro vindo de longe, com gente rindo muito alto”, conta.

“Eles vieram na outra faixa e jogaram o carro na minha direção. Eu pulei de faixa”, conta. “E falaram: ‘Que foi, tá com medo?’. Eu calado estava, calado fiquei”, diz.

“Aí eu vi o carro fazendo a volta de novo e vindo na contramão. Quando eles chegaram perto de mim e jogaram o carro de novo, eu pulei pra dentro do mato. Podia ter um ferro, uma garrafa quebrada, não sei. Mas não tinha nada”, conta. “Foi Deus que me protegeu”.

play 0:37 Twitter: @CBF_Futebol | Marivaldo Francisco da Silva, que caminha 64km só para assistir aos jogos do Sport, foi premiado pela Fifa

R$ 25

Dona Emília diz que nem tentou dizer ao filho para não fazer as caminhadas.

“Eu reclamava, justamente com medo de alguém fazer alguma coisa com ele. Mas se eu dissesse não, ele iria do mesmo jeito. Então, eu só digo ‘vai com Deus, que Deus lhe acompanhe’”, disse ela.

Ela também não disse nada quando ele foi para o estádio, sem ingresso, tentar ver a final da Copa do Brasil de 2008, contra o Corinthians.

“Dormi três dias por lá para conseguir um ingresso e não consegui”, diz. Na época, Marivaldo e Mira moravam em Olinda, a “apenas” uma hora e meia andando do estádio do Sport.

Depoi desses três dias, ele voltou para casa, tomou um banho e comunicou à mãe que ia voltar para Recife, mesmo sem ingresso. “Coloquei R$ 25 no bolso e fui”, diz, na esperança de conseguir um bilhete por esse valor.

Na porta, os cambistas pediam R$ 80, 150, 170, 200. E Marivaldo, pacientemente, esperava alguma entrada pelo valor de que dispunha.

“Até que uma hora, alguém gritou ‘25!’. Eu na hora gritei ‘me dê aqui’. Pois quando coloquei o pé no segundo degrau da arquibancada, Carlinhos Bala fez o primeiro gol”, rememora-se. O gol saiu aos 34 do 1º tempo.

“Ali eu vi que era o dia! Logo Luciano Henrique fez o segundo. Depois do jogo, fiquei três dias sem voltar para casa. Minha mãe achou que eu tinha morrido. Ainda bem que não bebo. Se não, era capaz de estar perdido até agora”, brinca.

Agora, Marivaldo tem entrada livre em todos os jogos do time.

Pré-Libertadores

Troféu do The Best Getty Images

Sobre o atual time do Sport, ele é esperançoso. Sabe que o elenco é limitado tecnicamente, mas aposta alto.

“Eu não vejo esse time brigando para não cair, não. Eu acho que se eles se juntarem e disserem ‘vamos’, dá para brigar até por uma vaga de pré-Libertadores (1ª fase)”, acredita.

Atualmente, com 29 pontos, o Sport tem um ponto e um jogo a mais que o Vasco, o 17º. O Palmeiras, 6º, que hoje entraria na 1ª fase da Conmebol Libertadores, tem 41.

“Quando eu falo isso, me chamam de louco. Mas essa é a minha opinião, eu acredito. Porque no futebol, é preciso querer”, diz ele, com a autoridade de quem sabe bem o que é força de vontade.