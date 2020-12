Produção de A Fazenda prova amadorismo e faz lambança até com patrocinador · .

Após cometer diversos erros em provas de A Fazenda 12, a produção do programa provou mais uma vez seu amadorismo durante uma ação promovida pela Coca-Cola na edição que foi ao ar na noite de quarta-feira (16). Após uma dinâmica emocionante com os finalistas, o código que prometia exibir um vídeo do patrocinador, na verdade, direcionava para o site de outro anunciante.

Na atividade patrocinada pela marca de refrigerante, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays receberam cartas de seus amigos e familiares e caíram no choro quando, enquanto liam, ouviram a voz de quem as escreveu em uma gravação na casa da árvore.

Para encerrar, no fim da carta, os peões ainda receberam mais uma surpresa: seus entes queridos, que estão há mais de três meses sem vê-los, apareceram na área dos animais. Foi nessa ação, inclusive, que Lipe pediu Yá Burihan em casamento e Jojo revelou que já chegou a enviar um currículo para a Coca-Cola, antes de ser famosa.

A merchandising durou o último bloco inteiro do programa exibido na noite de ontem. Nas redes sociais, o público se emocionou com a dinâmica e elogiou muito a qualidade das publicidades que a Coca-Cola cria. Ao final da ação, Marcos Mion avisou que o QR Code que aparecia na tela iria direcionar o celular do telespectador para um vídeo especial de fim de ano do anunciante.

“Assista aqui ao filme de Natal da Coca-Cola”, dizia a mensagem ao lado do QR Code na tela. No entanto, o público relatou nas redes sociais que, ao apontar a câmera do smartphone para o código, o que abria, na verdade, era o site das Lojas Americanas, outro anunciante de A Fazenda 12.

O erro foi cometido em uma edição que se quer foi exibida ao vivo. Mion, inclusive, já estava em sua casa no horário em que o programa foi ao ar, fazendo live com os eliminados. A falha mostra, mais uma vez, o amadorismo da equipe de produção da Record, que nem testou o código na vinheta que foi editada antes da transmissão do reality rural.

Diante dos relatos nas redes sociais, o . testou o QR Code que foi ao ar no programa de ontem e confirmou que o código, em vez de direcionar para um vídeo da Coca-Cola, realmente abria o site da Americanas.

A íntegra do programa, que normalmente entra no PlayPlus, ainda não está disponível para os assinantes. O vídeo separado com a ação, que costuma ser postado na página oficial de A Fazenda 12 no YouTube, também não foi publicado.

A reportagem entrou em contato com a Record, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Confira o erro abaixo:

