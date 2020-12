Produtor de The Boys confessa ter recebido ameaças do público pela série · .

Criador e showrunner de The Boys, Eric Kripke confessou ter recebido ameaças do público por conta de certas abordagens da série, um dos maiores sucessos do Prime Video nos últimos anos. Segundo o produtor, as queixas mais ríspidas começaram a partir da segunda temporada, quando a produção ganhou ainda mais relevância.

“Quase não recebi reação do público na primeira temporada. Com relação às ameaças que recebi, é da natureza humana reagir com raiva ou direcionar o ódio a alguém. Não vou mentir e dizer: ‘Acho isso engraçado’. Isso me afeta e tudo mais, mas acho que faz parte do trabalho não deixar isso me afetar no set e me fazer duvidar do que eu estou fazendo”, contou o showrunner em entrevista ao site Consequence of Sound.

Kripke também comentou não ter sofrido nenhuma resistência do estúdio ou do Prime Video com relação às suas ideias para a série. Segundo ele, a intenção da equipe nunca é diminuir seu público, mas agredir aqueles que estão no poder.

“Nunca sofri qualquer resistência interna, e acho que a maioria do público sabe dizer que [The Boys] se trata de uma sátira. Nós temos uma regra bem específica que sempre tentamos seguir: ‘Você precisa sempre bater na frente, nunca atrás’. Às vezes a gente vai fazer uma piada e achar boa, mas quando analisamos, vemos que estamos agredindo alguém com menos poder. E cortamos. Nossa intenção sempre foi agredir pessoas mais poderosas que nós”, explicou.

O criador ainda revelou um conselho recebido de Seth Roger, um dos produtores executivos da série e responsável por levar a adaptação da HQ às telinhas.

“Uma coisa muito importante que Seth Rogen me disse foi: ‘Você pode realmente ser tão ousado o quanto quiser, contanto que realmente deixe claro para o público que seu coração está no lugar certo’. Isso tem sido um guia na criação da série e uma filosofia acredito ter funcionado”, concluiu.

As duas temporadas de The Boys estão disponíveis no Prime Video.