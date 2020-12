Produtora ameaça processar Warner após decisão de lançar filmes no streaming · .

A decisão histórica de fazer o lançamento de todos os seus filmes de maneira simultânea nos cinemas e no streaming pode trazer problemas legais para a WarnerMedia. A Legendary Entertainment, coprodutora de Godzilla vs. Kong e Duna, está ameaçando processar o estúdio após tomar conhecimento da decisão.

Segundo a Variety, a Legendary, parceira de longa data da Warner e que colaborou em produções como as trilogias Batman e Se Neber, Não Case, se sentiu lesada com a estratégia anunciada no dia 3 de dezembro.

A irritação da produtora se dá principalmente por ter financiado uma porção significativa de ambos os filmes. De acordo com a publicação, a terceira aventura de Godzilla custou aproximadamente US$ 175 milhões (R$ 894 milhões) para ser realizada, enquanto Duna ficou na casa dos US$ 160 milhões (R$ 817 milhões).

Os Estados Unidos, principal país afetado com a estratégia, é resposável por uma grande parcela de arrecadação com bilheterias. Isso afetaria os lucros recebidos pela Legendary, que seriam consideravelmente reduzidos. No caso da Warner, o valor também seria diminuto, mas o prejuízo pode ser menor com o aumento de assinaturas do HBO Max.

A Variety afirma que as conversas entre as duas parceiras, por enquanto, permanecem amigáveis. Apesar da Legendary não descartar ir aos tribunais, um acordo bom para as duas partes ainda está em pauta. Uma das opções seria a Warner comprar os direitos pertencentes à colaboradora.

Ainda segundo a publicação, parte da frustração dos líderes da produtora se deve por terem ficado de fora das conversas que resultaram na estratégia anunciada na semana passada. Fontes ouvidas pelo site afirmam que chefes da Legendary acusam falta de transparência por parte da Warner. Meses atrás, a Netflix chegou a ofereceu US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) pela compra dos direitos de Godzilla vs Kong. O acordo foi recusado pelo estúdio.

As datas de lançamentos para ambos os títulos permanecem sem alteração. Godzilla vs. Kong estreia nos cinemas e no streaming no dia 21 de maio de 2021, enquanto Duna está marcado para 1º de outubro.