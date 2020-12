Professor de escola pública ganha prêmio de educação científica

O professor Luiz Felipe Lins ganhou o Prêmio Shell de Educação Científica na Categoria Ensino Fundamental. Ele compõe o quadro de educadores na Escola Municipal Francis Hime, em Taquara, bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Lins apresentou o projeto pedagógico que mescla geometria e algarismos matemáticas com os obstáculos impostos pela construção civil.

Como prêmio, o professor conquistou uma viagem para Londres, na Inglaterra, voltada para educação, assim como R$ 8 mil. A escola na qual ele leciona também ganhará um projetor multimídia e um laptop com alto-falante.

Luiz Felipe Lins concorreu ao prêmio Shell junto a mais 4 mil projetos de todo o Brasil. Mas de acordo com ele, sua conquista não aconteceu de forma isolada, então compartilhou a vitória com os alunos da sua escola, assim como toda a Rede Municipal de Educação do Rio.

“Sem esse suporte, nada seria possível. A sensação de conquistar o prêmio foi maravilhosa. Só sinto falta de poder comemorar com as crianças”, assumiu o educador.

Professor e alunos comemoraram virtualmente

A celebração por vencer o prêmio não pode acontecer presencialmente por conta da pandemia da Covid-19. Desse modo, o professor e seus alunos se reuniram em um aplicativo de mensagens para comemorar a grande conquista.

“Só que faltam os abraços, a bagunça. Ano que vem, quando for mais seguro, vamos comemorar muito”, revelou Luiz Felipe Lins.

A saber, o prêmio Shell tem o objetivo de fomentar e valorizar professores das áreas de Ciências e Matemática dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo,

De acordo com o edital, são premiados os projetos de educação que mostrem mais criatividade e inovação. Além disso, devem apresentar novos modelos de ensinar e aprender a partir de metodologias diferenciadas.

A saber, em 2020 Lins também venceu o Prêmio Educador Nota 10.