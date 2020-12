Professora lança livro sobre sua experiência como ‘guerrilheira’ do giz escolar

Professora de língua portuguesa, Ynah de Souza Nascimento, lança livro sobre sua experiência como docente. Ynah reúne no livro intitulado Diário de uma professora feliz os desafios e alegrias de sua trajetória durante a carreira, desde sua formação até seus passos após a aposentadoria. Tendo atuado dando aulas de português no Colégio de Aplicação da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), no diário ela conta os bastidores desde os seus primeiros passos como educadora.

Desse modo, Ynah conta cenas inusitadas que viveu em sala de aula e ainda fala sobre as críticas que teve que enfrentar. Assim, ela fala sobre uma episódio no qual uma colega de trabalho a criticou por “trabalhar de graça” para o Estado. A colega se referia a um projeto de teatro que Inah realizava em uma escola pública.

Além disso, a professora fala dos desafios que enfrentou para conciliar as demandas da vida pessoal com a carreira. Desse modo, em um dos trechos, ela conta sobre a seleção que fez em 1984 com outros 30 candidatos à vaga. Na ocasião, ela carregava sua filha recém-nascida no bebê-conforto, mas ainda assim garantiu a única vaga disponível. Mesmo após a se aposentar, Ynah não se afastou da área e continuou com projetos potentes, como p de compor uma equipe para produzir conteúdo de uma coleção de livros didáticos de língua portuguesa (“Pensar e Viver”, Ed. Ática).

Assim, a docente traz para o público um pouco do que é ser professor no Brasil, tomando como referência a sua própria história com 19 anos de carreira na área da educação. Por meio de suas vivências, o leitor pode conhecer o que é ser professor no Brasil.

