Programa de Angélica empaca e cria ‘buraco’ no ibope da Globo · .

O Simples Assim empacou a audiência da Globo nos últimos quatro sábados e derrubou os números atingidos pelo humorístico Toma Lá Dá Cá, que antecede a atração. O canal só conseguiu se manter à frente no ibope devido ao Caldeirão do Huck, que levantou a audiência ao entrar no ar logo após a exibição do programa comadado por Angélica.

No último sábado (26), o Simples Assim marcou 9,2 enquanto o Toma Lá Dá Cá encerrou seu episódio com 10,8 pontos. O programa do marido de Angélica, então, alavancou a audiência da Globo novamente para 11,9.

Já no dia 5 de dezembro, o Toma Lá Dá Cá entregou a audiência ao Simples Assim com 10,6, e Angélica derrubou para 9,7. Huck, então, entrou no ar e mudou o ibope da Globo para 13,3.

No dia 12, entretanto, Angélica conseguiu manter o mesmo número do humorístico do elenco liderado por Miguel Falabella (9,2), mas coube ao Caldeirão erguer os números para 12,9.

Na semana seguinte, em 19 de dezembro, O Toma Lá Dá Cá obteve 10,2 pontos. Depois, Angélica derrubou a audiência para 8,9, e o Caldeirão registrou 11,5.

Veja abaixo as audiências de 26 de dezembro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 13,0 Como Será? 4,2 É de Casa 5,8 SP1 13,1 Globo Esporte 14,0 Jornal Hoje 13,8 Toma Lá Dá Cá 10,8 Simples Assim 9,2 Caldeirão do Huck 11,9 Flor do Caribe 19,7 SP2 22,5 Haja Coração 22,5 Jornal Nacional 24,2 A Força do Querer 26,1 Altas Horas 15,3 Supercine: Uma Quase Dupla 8,1 Corujão 1: Swat Comando Especial 8,1 Corujão 2: O Sexto Dia 4,3 Corujão 3: Os Saltimbancos Trapalhões Rumo a Hollywood – O Começo 3,7 Média do dia (7h/0h): 6,5 Religioso 0,5 Brasil Caminhoneiro 1,5 Fala Brasil Especial 5,8 Escola do Amor 3,7 Balanço Geral Especial 6,3 Cine Aventura: O Forasteiro 2 7,2 Cidade Alerta (média das duas edições) 7,8 Cidade Alerta 1 8,4 Jornal da Record 8,5 Cidade Alerta 2 6,7 Super Tela Especial – O Jogador 6,2 A Nova Super Máquina 4,5 Fala que Eu te Escuto 1,9 Igreja Universal do Reino de Deus 0,8

Média do dia (7h/0h): 4,0 Sábado Animado 3,1 The Thundermans 5,4 Programa Raul Gil 3,7 Triturando 3,4 SBT Brasil 3,4 Chiquititas 4,9 Máquina da Fama 4,4 Fábrica de Casamentos 4,9 Notícias Impressionantes 3,3 WWE Raw 2,3 Arqueiro 1,7 Jornal da Semana SBT 2,1

Fonte: Emissoras