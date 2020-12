Project EVE ganha novas imagens conceituais e screenshots

Project EVE, o game de ação que impressionou a todos quando anunciado em 2019, ganhou novas imagens. Elas variam desde screenshots de batalhas dentro do game, artes conceituais e até o processo de modelagem 3D de uma das criaturas.

As novas imagens de Project EVE continuam chamando atenção pela qualidade visual. Em uma delas, é possível notas o quão impressionante promete ser a ambientação, com cenários enormes e repletos de detalhes.

Project EVE ganha novas imagens concentuaisFonte: Gematsu

Os personagens também devem manter esse nível alto de qualidade. Esse mesmo conjunto de imagens mostra o processo de modelagem e criação de uma das criaturas do jogo. É interessante analisar o processo e comparar com outras screenshots que mostram o mesmo personagem em ação dentro do game.

Embora anunciado no primeiro momento para PC, PS4 e Xbox One, hoje o próprio site da produtora não revela quais as plataformas que o titulo estará disponível. Acredita-se que ele chegará para a atual geração de consoles: PS5 e Xbox Series S/X.

Confira as imagens:

Project EVEFonte: Gematsu

