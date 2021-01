Project Re Fantasy revelará gameplay ‘o quanto antes’, diz diretor

Ainda não vimos como ficou o gameplay de Project Re Fantasy, a próxima empreitada de Katsura Hashino, mas o próprio diretor garantiu que isso vai mudar o quanto antes! A promessa foi feita na última edição da tradicional revista japonesa de videogames Famitsu.

Lá, o produtor de Persona 3 e Catherine deixou uma mensagem de fim de ano para os seus fãs, dizendo que: “o coronavírus forçou o mundo a mudar rapidamente e se adaptar, e a única coisa que podemos fazer agora é continuar trabalhando quietinhos.”

“O jogo no qual estou trabalhando está no seu ponto-chave de desenvolvimento, e eu espero encarar o desafio de frente e me esforçar ao máximo para mostrar ao mundo um gameplay interessante o quanto antes. Por favor aguardem ansiosamente o nosso RPG de fantasia!”

Se você estava por fora, há bons motivos para se animar com Project Re Fantasy. Revelado originalmente em 2016, o time de desenvolvimento do Studio Zero reúne alguns dos principais nomes responsáveis pela franquia Persona. Quais são as suas expectativas para esse lançamento? Comente a seguir!