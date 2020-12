Projeto confirma pagamento de abono extra de R$ 2 mil no INSS; veja os detalhes

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que incluem aposentados, pensionistas e inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguem aguardando o processo de tramitação da Sugestão Legislativa (SUG) de autoria de Jefferson Brandão Leone, proposta que prevê o pagamento de um abono extra no valor de R$ 2 mil.

A medida do pagamento do abono extra no valor de R$2 mil foi registrada no dia 19 de junho e já colheu mais de 26 de mil assinaturas on-line a favor da sua implementação. Após grande repercussão, o senador Paulo Paim (PT-RS) recepcionou a medida que atualmente se encontra em análise no Senado Federal.

Segundo o texto, aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem receber um pagamento até 31 de dezembro, durante o período de calamidade pública do Brasil. O valor proposto é R$ 2 mil. O valor poderá ser recebido por quem recebe até três salários mínimos por mês.

A nova proposta foi pensada com o objetivo de ser mais uma ferramenta no combate à pandemia do novo coronavírus. Além disso, foi pensada por ser extremamente importante aos beneficiários do INSS. Os cidadãos poderão acompanhar todos os trâmites no site oficial do Senado Federal.

Como o texto previa o pagamento durante o período de calamidade pública, para ser pago durante a pandemia do novo coronavírus, e o prazo se encerra no dia 31 de dezembro, é muito difícil o projeto seja aprovado.

O texto ainda é uma Sugestão Legislativa ao qual, desde o dia 15 de julho, não houve qualquer interação entre os parlamentares com a medida. A sugestão, inclusive, não chegou a se tornar um Projeto de Lei para que pudesse ser votado pela Câmara e pelo Senado. Logo, o projeto não deve sair do papel.

