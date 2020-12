Promoção – Conceito no Marketing Digital

O conceito de promoção no Marketing Digital

Quando vemos anúncios que informam descontos, como “40% OFF” é natural que esses anúncios sejam ligados ao conceito de promoção.

De forma geral, funciona assim no comércio, peças com descontos se referem à promoção. Entretanto, dentro do Marketing Digital, quando nos referimos à promoção não estamos falando sobre descontos dos preços.

Estratégias efetivadas para promover um produto

O conceito de promoção dentro do Marketing Digital, de forma sucinta, se refere a promover um produto. Ou seja, torná-lo visto, efetivando as estratégias de Marketing Digital.

Por isso, produzir produtos ou revendê-los a um preço acessível faz parte da promoção. Uma vez que gera engajamento para as ações de marketing que visam promover um produto no mercado, já que o público precisa conhecer esse produto.

Venda facilitada para o cliente

Assim sendo, quando um produto é apresentado no site ou em um ponto de venda, fica mais facilitada a venda, uma vez que o cliente em potencial já conhecer a oferta.

Por isso, uma oferta promovida é uma forma de aumentar as vendas. Certamente que para promover uma oferta é necessário chamar a atenção dos clientes, por isso o conceito de promoção no mercado é de promover através de uma ação.

Esforços de comunicação e o direcionamento das promoções

Portanto, dentro do Marketing Digital os esforços de comunicação são direcionados para validar esses descontos junto ao cliente, gerando a necessidade de aquisição da oferta da empresa.

Promover a empresa, sua marca, produto, ou qualquer outro fator relevante para seu negócio é fundamental para marcar sua presença digitalmente.

Por isso, a promoção não diz respeito somente aos descontos, e sim a divulgar esse desconto para atrair o público e aumentar as vendas. Ao passo que uma boa ação de Marketing Digital pode gerar valor à marca e autoridade no mercado.