Prorrogação do auxílio emergencial até 2021? Investimento em vacina é mais barato, diz presidente do BC

De acordo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, os investimentos em vacinas contra covid-19 são mais baratos do que a prorrogação do auxílio emergencial. A declaração foi dada em participação no evento GZERO LatAm Forum 2020, organizado pela B3 e pela Eurasia Group.

“Há uma disputa por vacinas. Quem terá a vacina primeiro e como a logística será feita muda todos os dias. Estamos concentrados nas vacinas e o mercado também”, afirmou.

O Governo Federal já prepara uma medida provisória (MP) para que um crédito na casa dos R$ 20 bilhões seja liberado para comprar vacinas contra a covid-19. O valor citado será usado, além da compra da vacina, para insumos, logística e a comunicação da campanha de imunização.

O Ministério da Economia conta com um plano de contingência para o caso de os índices de adesão ao distanciamento social voltarem a subir, conforme informou o jornal O Estado de S. Paulo. Caso seja necessário, poderão ser utilizados os benefícios de antecipação do 13.º para aposentados e pensionistas do INSS e do pagamento do abono salarial.

Segundo Campos Neto, a dúvida é qual o impacto que isso terá no primeiro trimestre de 2021. “Com o aumento de casos e com novas restrições de mobilidade, deve haver algum impacto na economia no começo de 2021”, disse, acrescentando que nas últimas duas semanas houve um aumento de casos de covid-19 no Brasil.

O presidente do BC, ainda assim, voltou a revelar que o País começou com previsão de maior retração em 2020, e agora deve fechar o ano com uma queda de 4% ou 4,2% no PIB.

“O Brasil fez um programa econômico grande na pandemia. Fizemos mais pelos indivíduos e menos para as empresas na crise”, disse.

‘Ninguém vive dessa forma’, diz Bolsonaro sobre prorrogação

Nesta semana, em declaração em Foz do Iguaçu, no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a negar a proposta de prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021. Atualmente, o benefício está sendo pago no valor de R$300 e seguirá até 31 de dezembro.

“Nada mais dignifica o homem do que trabalho, é o que nós precisamos. Temos internamente os nossos problemas, ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos, por ocasião da pandemia. Você [Benítez] fez o mesmo no Paraguai, aqui do lado. Alguns querem perpetuar tais benefícios, ninguém vive dessa forma, é o caminho certo para o insucesso”, disse Bolsonaro ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez.

O evento teve a maioria das autoridades presentes, incluindo Bolsonaro e o governador da Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) admitiu que não espera prorrogar o auxílio emergencial. O presidente disse ainda que torce para que o coronavírus esteja “de partida” do país. A declaração foi dada para um grupo de apoiadores que estava em frente ao Palácio da Alvorada.

