Prorrogação do vínculo de Cantillo com o Corinthians é publicada no BID

O volante Victor Cantillo está livre para seguir atuando pelo Corinthians até o fim da atual temporada. Nesta quarta-feira, a prorrogação do vínculo do colombiano com o Timão, que era válido até dia 31 de dezembro, foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, junto com uma alteração salarial.

A prorrogação só foi possível por conta do pagamento da terceira parcela com o Junior Barranquilla, da Colômbia, referente à negociação pelo meio-campista. Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva, o Alvinegro paulista quitou 650 mil dólares (cerca de R$ 3,3 milhões).



A prorrogação de contrato e alteração salarial de Cantillo foi publicada no BID (Foto: Reprodução)

O Corinthians já havia pago duas parcelas pelo jogador. A primeira, em janeiro, no valor de 900 mil dólares (cerca de R$ 4,6 milhões), e a segunda no mês de julho, no valor de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões).

O Timão tinha até o último dia de 2020 para quitar a terceira parcela. Caso o contrário, o volante colombiano deixaria de ser atleta do clube.

Com isso, resta apenas o pagamento da última parcela, de cerca de 850 mil dólares (aproximadamente R$ 4,4 milhões). Assim que depositar o último débito, o Corinthians passará a contar com o jogador em definitivo, com novo contrato válido até o final de 2023.

Em seu primeiro ano pelo clube do Parque São Jorge, Cantillo disputou 30 partidas. Sua maior sequência de jogos foi sob comando de Tiago Nunes. Agora, com Vagner Mancini, o colombiano briga por vaga com Gabriel e Ramiro no setor.