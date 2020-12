Protagonista de Amor Sem Igual explica saída da Record após dois anos · .

Intérprete da protagonista da novela Amor Sem Igual, Day Mesquita não teve seu contrato renovado com a Record. Ao ., a atriz explica sua saída da emissora de Edir Macedo após dois anos de casa. “Agora, pontualmente, é um momento de me abrir para outros projetos e desafios, estamos encerrando apenas essa fase de um ciclo”, conta a artista.

Na pele da garota de programa Poderosa, Day enfrentou a paralisação da novela devido à pandemia da Covid-19, que atrasou a exibição do fim da trama até janeiro de 2021, e agora aguarda o desfecho da personagem ousada fora da Record.

A saída da atriz foi divulgada primeiramente pela coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo, e confirmada pelo . com a assessoria de imprensa de Day Mesquita.

“Meu contrato, na verdade, tinha sido estendido por conta da novela, mas já era previsto que a vigência fosse até mais ou menos o fim deste ano”, conta ela, que prefere manter as portas abertas na emissora.

“Ressalto que nos meus dois anos de contrato ininterrupto com a Record, fui imensamente feliz, recebi oportunidades de ouro, fiz inúmeros amigos, não só do elenco, mas também camareiros, maquiadores, cinegrafistas, produtores, diretores”, elenca a artista, que atualmente também está na reprise de Jesus.

“A emissora sempre apostou em mim, e me deu, por exemplo, minha Maria Madalena, personagem com mil camadas que me desafiou. No ano passado veio a minha Poderosa, protagonista de uma trama contemporânea que era o oposto de tudo que vivi em trabalhos anteriores. Criei uma maturidade como atriz que não tem preço, sempre encorajada pela casa”, afirma Day.

A atriz também acredita que esse não é o fim de sua história com a Record, que pode chamá-la para futuros trabalhos, mas também negocia novos projetos.

“Agora, pontualmente, é um momento de me abrir para outros projetos e desafios, estamos encerrando apenas essa fase de um ciclo, que pode ser um ‘até logo’. A minha porta com a Record, e vice-versa, está aberta, tenho muito carinho por tudo e por todos, e estarei aqui aplaudindo essa emissora que sempre me acolheu como casa”, conclui Mesquita.

Questionada pelo ., na semana passada, se teria recebido propostas de outras emissoras, a intérprete da protagonista de Amor Sem Igual declarou que ainda era cedo para falar sobre o assunto.

“O papel [da Poderosa] tem muitas nuances, me possibilitou mostrar muitas facetas que eu não tive oportunidade antes. Eu tive personagens incríveis, mas a Poderosa me trouxe a possibilidade de fazer cenas cômicas, que até então nunca tive a chance. Eu pude mostrar um pouco do meu trabalho. Recebi alguns contatos, algumas propostas, mas estou analisando ainda. Não posso adiantar muita coisa”, confessou a agora ex-Record.

(Colaborou DANIEL FARAD)