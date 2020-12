Protótipo do Apple Watch é descoberto ainda em funcionamento

Um perfil do Twitter chamado Apple Demo YT publicou no último domingo (27) uma série de imagens de um protótipo inédito do Apple Watch. Segundo o responsável pela divulgação, modelos nessa fase de produção costumam ser destruídos.

As fotos mostram o relógio da Apple em fases ainda iniciais de teste de design e funcionamento, mas já funcionando normalmente. Em vez da tradicional coroa na lateral, que serve para navegação, o modelo traz apenas dois botões físicos e uma tela sensível ao toque.

O aparelho está em uma caixa de segurança para evitar a divulgação completa do design — e em um formato que lembra o de um iPod. Confira:

My favourite UI development test screen on the Prototype Apple Watch. The “Springboard zoom” app (located in Lisa Tester) shows an interactive representation of the home screen. #appleinternal pic.twitter.com/qF7Ge9qd8D — Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020

A interface da tela inicial, com ícones em forma de círculos e um zoom interativo, está mais próxima do que foi vista na primeira geração do Apple Watch, apresentada oficialmente em abril de 2015. Entretanto, esse ainda não era o watchOS, sistema operacional próprio dos relógios inteligentes da companhia.

Uma das curiosidades das imagens é a presença de um aplicativo com o ícone da personagem Lisa Simpson, que pode ser uma brincadeira com o Lisa, computador lançado pela empresa na década de 1980.

Em abril de 2020, um protótipo de outra fase de desenvolvimento do relógio foi encontrado por um colecionador.