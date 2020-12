Prouni 2021: Instituições pensam em realizar seus próprios processos de seleção

O Ministério da Educação (MEC) publicou na última semana o edital referente ao Programa Universidade Para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2021. De acordo com o edital, o período de inscrição para o Prouni se inicia em 12 de janeiro e termina no dia 15 do mesmo mês. Desse modo, os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não poderão usar as notas da edição de 2020, já que o resultado só ficará disponível em março. O documento esclarece que os interessados só poderão usar as notas do Enem 2019.

Tal decisão do MEC tem causado muitas críticas por parte dos estudantes nas redes sociais e preocupa instituições de ensino superior aderentes ao Prouni. Nesse sentido, o Semesp demonstrou preocupação com a impossibilidade do uso da nota do Enem 2020. O Semesp é o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior de São Paulo e representa todas as instituições de ensino privadas do Brasil

Instituições propõem seus processos seletivos próprios

De acordo com estudo feito a pedido do secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas de Sousa, com o uso da nota do Enem 2019, haverá o preenchimento de apenas metade das vagas. Levando em consideração o fato de que muitos candidatos participarão do exame pela primeira vez na edição de 2020.

Assim, as instituições indicaram o desejo de realizar os seus próprios processos de seleção. A proposta é que cada instituição tenha a possibilidade de avaliar estudantes, por meio de seus processos seletivos. Assim, as universidades chegariam a uma forma de acesso extraordinário ao Prouni dos alunos aprovados nesse processo seletivo de 2021. Conforme Elizabeth Guedes, vice-presidente da Anup, se os estudantes não preencheram todas as vagas do Prouni de 2020 mesmo com as vagas remanescentes, não irão preencher as vagas do Prouni de 2021.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja Corte no MEC pode afetar educação em até R$ 1 bilhão.