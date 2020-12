Prouni 2021: MEC divulga data de abertura das inscrições

O Ministério da Educação (MEC) informou na última sexta-feira (4), que divulgará o edital referente ao Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021 do primeiro semestre no dia 15 de dezembro no Diário Oficial da União. De acordo com o MEC, a previsão é de que o período de inscrição do processo seletivo ocorra do dia 12 de janeiro de 2021 ao dia 15 do mesmo mês.

Conforme previsão da área técnica, os interessados poderão consultar a oferta de bolsas do primeiro semestre do Prouni 2021 a partir do dia 4 de janeiro, por meio do site do programa. Ainda de acordo com o anunciado pelo MEC, a divulgação da primeira chamada deve acontecer no dia 19 de janeiro.

Quais são os tipos de bolsas ofertadas pelo Prouni?

O Prouni oferta dois tipos de bolsas, as parciais e as integrais. As integrais são para o público que tem baixa renda familiar ou que se encontra em situação de vulnerabilidade social. No caso das bolsas integrais, é de responsabilidade do governo arcar com toda a mensalidade do curso até a conclusão. Desse modo, o aluno precisa apenas se comprometer em frequentar e ter um bom desempenho nas aulas. Cerca de 70% das bolsas do Prouni fazem parte dessa modalidade.

As bolsas parciais, por sua vez, são para candidatos que possuam renda familiar bruta entre 2 e 3 salários mínimos. O aluno é responsável por pagar metade da mensalidade e o governo federal é responsável pela outra parte.

