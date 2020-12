Prova de A Fazenda 12 confunde produção e público, e Record suspende roça · .

A última prova do fazendeiro de A Fazenda 12 confundiu a produção e os fãs do reality. Por isso, na madrugada desta quinta-feira (10), a emissora decidiu suspender a votação da roça e realizar uma nova checagem na disputa entre Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. O resultado oficial será divulgado nas próximas horas.

“Senhoras e senhores, estávamos acompanhando a volta dos peões e, enquanto isso, a direção estava checando com a produção novamente a prova. Para não cometer nenhuma injustiça, nós não vamos abrir a votação ainda. Existem ainda outros fatores a serem checados além do que a gente checou durante o intervalo que já passou”, afirmou Marcos Mion durante o programa ao vivo.

“Por tanto, a gente vai seguir em um movimento interno de checar a prova, rechecar, tentar não cometer nenhuma injustiça e voltar durante a madrugada para quem assina o PlayPlus e avisar qual que vai ser o final dessa história, qual foi o veredito”, complementou o apresentador.

No resultado inicial da disputa, a funkeira venceu a prova, e Lipe, Mariano e Stéfani enfrentariam à roça. Porém, devido ao questionamento levantado pelo ex-MTV e parcela do público nas redes sociais, apenas o sertanejo segue na berlinda.

No Twitter, os fãs classificaram a situação como vergonhosa, tendo em vista que não é a primeira vez que ocorre uma gafe nas provas do reality. “E essa Record passando vergonha novamente. Que incompetência!”, opinou uma usuária identificada como Catarina.

“A produção realizando a checagem da prova pela 10º vez e não entendendo nada”, opinou Renan Fernandes.

Confira o pronunciamento de Mion e algumas reações do público:

