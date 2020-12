Provas da primeira etapa do Revalida 2020 ocorrerão no próximo domingo

A aplicação das provas da 1ª etapa do Revalida 2020 ocorrerá no próximo domingo, dia 6 de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos podem conferir os locais de prova desde o dia 23 de novembro por meio da a Página do Participante.

Conforme o edital, essa etapa do exame tem caráter teórico. Desse modo, no domingo os candidatos farão duas provas. A primeira é objetiva e conta com 100 questões de múltipla escolha (P1), enquanto a segunda prova (P2) será discursiva e terá 5 questões.

Ainda de acordo com as especificações do edital, os horários das provas são os seguintes:

Abertura dos portões Manhã 7h /Tarde 14h30;

Fechamento dos portões Manhã 7h45 /Tarde 15h15;

Início das provas Manhã 8h / Tarde 15h30;

Término das provas Manhã 13h /Tarde 19h30.

O documento estabelece ainda que, em decorrência da pandemia da covi-19, o uso de máscara é obrigatório. Assim, os candidatos poderão levar máscaras de reserva para trocar durante a aplicação do exame.

A 1ª etapa do Revalida 2020 acontecerá no DF e em 13 capitais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O gabarito das provas será disponibilizado no dia 8 de dezembro de 2020. Já o resultado final da 1ª etapa será publicado no dia 5 de março de 2021.

Sobre o Revalida

A criação do Revalida se deu por meio da Portaria Interministerial nº 278, de 17/03/2011. O Revalida é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. O exame é obrigatório para todos os médicos cursaram medicina fora do Brasil e desejam exercer a profissão no país.

