Próximo de eleição protocolar, Atlético-MG inicia transição de presidentes

Na próxima sexta-feira, ocorrem as eleições presidenciais no Atlético-MG. Entretanto, o nome do novo presidente já é conhecido. Sérgio Coelho será o único candidato, uma vez que o atual mandatário, Sérgio Sette Câmara, optou por não tentar a reeleição. Sendo assim, o evento apenas cumprirá um protocolo e a transição já começou.

Segundo o Globo Esporte, o novo presidente já está a par da situação do Galo e terá uma vantagem em relação aos seus antecessores. Sérgio Coelho assume o clube com os salários em dia, “luxo” que tanto Sette Cãmara quanto Nepomuceno não tiveram. Mesmo assim, ainda há pendências em relação aos direitos de imagem.



Foto: Divulgação/Atlético-MG

Dentro de campo, o Atlético tem um compromisso neste domingo, contra o Internacional. A partida está marcada para as 18h15 no estádio do Mineirão. O Galo precisa vencer e contar com um tropeço do São Paulo para reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro.