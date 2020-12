PS5: como ver a quantidade de horas que você gastou em seus jogos?

O PS5 agora traz um sistema que mostra o seu progresso em um determinado jogo. Nele são exibidas as estatísticas de conquistas de troféus e a quantidade de horas consumidas por um determinado game, ideal para aqueles que querem ver quantas horas gastou em um jogo.

O procedimento é simples e o Voxel te ensina como acessar essas estatísticas de jogatina. Entretanto, vale ressaltar que, mesmo que sua conta na PSN seja desde o PS3, a opção mostra apenas jogos do PS4 e da atual geração. Confira:

1 – No Menu Principal, acesse as configurações do seu perfil (onde fica o seu avatar da conta na PSN);

Acesse a opção Perfil de sua contaFonte: Diego Borges / Reprodução

2 – Em seguida, vá até a opção: Perfil;

3 – Agora, acesse a aba Jogos. Ali você verá uma relação dos seus games com estatísticas de troféus, porcentagem de conquistas e as horas de jogo.

Acesse a aba Jogos para conferir suas estatísticasFonte: Diego Borges / Reprodução

Também é possível acessar as estatísticas de seus amigos da PSN. Para isso, basta acessar a aba Amigos, escolher o perfil, e ir à aba Jogos, fazendo o mesmo procedimento acima. Porém, alguns usuários podem ocultar essas estatísticas para que não sejam exibidas.

E você, qual o jogo que mais consumiu seu tempo?