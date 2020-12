PS5 implementa nova janela de navegação para jogos crossgen

Apesar de vários acertos no hardware e interface do PS5, um detalhe vinha incomodando os jogadores que já fizeram a migração de geração: faltava clareza na hora de escolher entre jogar a versão de PlayStation 5 ou PS4 dos diversos títulos disponíveis em ambas as plataformas.

Pensando nisso, a Sony implementou uma pequena mudança no sistema, como notado no Twitter do jogador Tidux e também no fórum Resetera. Confira:

Agora, ao clicar para iniciar a versão de PS4 de um jogo que também tenha uma edição para PS5, o console mostra a mensagem de aviso indicada acima, dando a opção de migrar diretamente para a nova geração. “Jogar no PS4” ou “Mudar para o PS5” são as alternativas indicadas no prompt.

Antes disso ser implementado, a única forma de saber qual era a versão do jogo que você tinha instalada envolvia navegar por diversos menus internos, o que dava mais dor de cabeça que o necessário. O que você achou dessa atualização? Está satisfeito com os recursos do PS5? Comente!