PS5: jogadores que compraram Maneater estão sendo reembolsados; entenda

Os jogos da PS Plus de janeiro já foram divulgados hoje (30) mais cedo. Dito isto, um usuário do Reddit publicou no fórum que havia adquirido Maneater (um dos três títulos que estará disponível no serviço) de PS5 no mês passado, mas foi reembolsado pela PlayStation — afinal, o jogo estará gratuito.

Bought maneater last month. Turned on ps5 to notice they are refunding me. from r/PS5

Ainda não é certo se o reembolso será padrão a todos que comprarem jogos que vão entrar no catálogo da PS Plus futuramente. Todavia, pelo menos os jogadores que adquiriram Maneater recentemente foram reembolsados pela PlayStation. Um jogador brasileiro também publicou no Twitter que recebeu o estorno:

Eiii olha isso!! E eu nem pedi reembolso… pic.twitter.com/lisrR0jGvk — Leandro godoi (@Leandrogodoi3) December 30, 2020

“Como assinante do Playstation Plus, reembolsaremos o preço de compra deste produto em sua carteira da Playstation Store, pois este é um jogo Playstation Plus mensal. Isso não afetará sua capacidade de jogar, pois não removemos o jogo de sua biblioteca”, diz o comunicado da PSN.

Desenvolvido pela Tripwire Interactive, Maneater é action-RPG de mundo aberto protagonizado por um tubarão que vive nas águas da Costa do Golfo nos Estados Unidos. Apesar do clima bem-humorado, o jogo tem violência extrema e bastante sangue.

