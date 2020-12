PS5: Justiça de São Paulo exige que Sony reative console bloqueado

Ontem (25), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deu um presentão natalino para alguém! O órgão paulistano determinou que um PlayStation 5 bloqueado pela Sony fosse liberado novamente, uma decisão inédita em todo território nacional.

Para quem não sabe, a gigante japonesa baniu milhares de seus novos consoles no mundo inteiro, fazendo com que os caríssimos aparelhos deixassem de funcionar, sob a afirmação de que os jogadores haviam desrespeitado os termos e condições de uso.

Para quem não está à par da história, diversos donos PS5 resgataram jogos da Plus Collection (que também funcionam no PS4, mas devem ser resgatados no PS5) para outras contas, o que levou ao banimento de muitos aparelhos no mundo todo.

(Fonte: Sony/Reprodução)Fonte: Sony

De acordo com Anderson Antonucci, juiz do TJSP responsável pela decisão liminar, a situação podia apresentar “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”, e foi empregada uma multa diária de R$ 200 (que se limitará até o valor total do produto) até que o PS5 seja reativado.

E aí, o que vocês acharam dessa determinação? Será que abrirá espaço no futuro para outros jogadores brasileiros e internacionais recuperarem seus consoles? Contem para nós na seção de comentários!