PS5 Pro pode ter duas GPUs, sugere patente da Sony descoberta recentemente

Uma patente da Sony descoberta recentemente indica que o PS5 Pro talvez possa ser uma realidade muito em breve. As informações do documento recém-descoberto apontam para um novo console com duas GPUs, maior capacidade de processamento, de gráficos e até mesmo mais memória RAM.

A patente em questão foi registrada em janeiro do ano passado (2019), mas não foi publicada até julho de 2020. Segundo os detalhes, as duas supostas GPUs conseguem manter os gráficos com aparência ainda mais nítida e alta taxa de quadros muito bem estabilizadas. O documento também faz menção ao sistema de nuvem, que pode estar atrelado à uma possível versão do PS5 Pro All Digital.

Embora a patente possa indicar que a Sony já está trabalhando no PS5 Pro, é bom salientar que nada foi divulgado de forma oficial. Em alguns casos, o registro de patente é necessário apenas para que a empresa possa proteger suas criações.

O PS5 foi lançado recentemente no mercado e já vendeu todas as unidades produzidas até então, segundo a Sony. A empresa também diz que o novo console é o maior sucesso entre os lançamentos da casa.

Será que o PS5 Pro pode ser anunciado em breve? Ou será que vai demorar mais alguns anos aí pela frente? Comente conosco na sessão de comentários abaixo!