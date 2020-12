PSG chega a acordo de rescisão contratual com Jesé

O Paris Saint-Germain conseguiu chegar a um acordo para a rescisão do contrato do jogador espanhol Jesé Rodríguez, de 27 anos. Na temporada passada, ele estava emprestado ao Sporting, de Portugal.

O atleta chegou ao clube francês, em 2016, após um pagamento de 26 milhões de euros (R$162,54 milhões, na cotação atual) ao Real Madrid, entretanto atuou apenas 18 vezes pelo PSG e anotou só dois gols. Neste período, foi emprestado a diversas equipes.

Segundo informação do jornal espanhol Marca, o jogador não ficou na França para as reuniões. Jesé estava nas ilhas Canárias e de lá conduziu as conversas sobre o fim de seu contrato, que ainda teria mais um ano. O espanhol agora está liberado para traçar os próximos passos de sua carreira.