PSG confirma demissão de técnico após ‘análise profunda’ e abre caminho para Pochettino

Noticiada na véspera de Natal, ou seja, cinco dias atrás, a demissão do técnico alemão Thomas Tuchel pelo Paris Saint-Germain foi oficializada pela direção do clube somente nesta terça-feira (29).

Em nota à imprensa, os diretores declaram que a decisão foi tomada após uma “análise profunda de sua situação esportiva”, sem maiores detalhes, e com uma mensagem de agradecimento ao final.

“Gostaria de agradecer a Thomas Tuchel e a comissão técnica por tudo o que deram ao clube”, disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG. “Thomas colocou muita energia e paixão em seu trabalho e, claro, nos lembraremos dos bons momentos que compartilhamos juntos”.

Tuchel chegou ao clube em julho de 2018, tendo comandando o time em 127 jogos, com 95 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Foram ainda 342 gols feitos e 109 sofridos.

Deixo como legado dois títulos da Ligue1 (2019 e 2020), um da Copa da França (2020), um da Copa da Liga Francesa (2020), dois da Supercopa da França (2018, 2019) e o primeiro vice-campeonato da Uefa Champions League, torneio que virou obsessão no clube.

Sem ele, o PSG deve caminhar agora para um acerto com o argentino Mauricio Pochettino, ex-Tottenham. Já houve conversas entre as duas partes e na França muitos veículos dão como uma contratação certa para o ano de 2021 do clube da capital francesa.