PSG confirma que Neymar não joga mais em 2020, e brasileiro deve voltar em janeiro

Neymar não deve mais atuar em 2020 pelo PSG.

De acordo com um comunicado divulgado neste sábado (19), a torsão no tornozelo esquerdo do jogador, na partida contra o Lyon, gerou um edema ósseo, e ele seguirá em tratamento.

A previsão é que ele retorne aos campos em janeiro.

E Neymar não é o único com problemas no elenco, atualmente.

Danilo Pereira tem um problema no posterior da coxa esquerda e previsão de volta também em janeiro. Sarabia, com o mesmo problema, deve voltar já na proxima semana.

Neymar grita de dor após sofrer forte entrada durante PSG x Lyon EFE

Icardi, fora desde outubro por problema no joelho direito, tem agora uma lesão no adutor esquerdo, e deve voltar aos treinos nos próximos dias.

Diallo e Bernat, em transição física, deve voltar aos trabahos nos próximos dias.

A boa notícia é que Marquinhos, com problemas do lado direito do quadril, ja está apto a voltar.