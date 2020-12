PSG diz que exames de Neymar foram ‘tranquilizadores’, mas ainda fará nova avaliação em 48 horas

O Paris Saint-Germain publicou uma nota para tranquilizar a torcida a respeito da lesão sofrida por Neymar, no último domingo (13), quando foi acertado por Thiago Mendes, do Lyon, com uma “tesoura” no tornozelo esquerdo. O atacante deixou o campo chorando.

De acordo com o departamento médico do clube, a avaliação clínica e radiológica de Neymar é “tranquilizadora”. Ele não sofreu nenhuma fratura, mesmo assim não deverá entrar mais em campo neste ano.

O que mais preocupava os médicos era a possibilidade de ele ter alguma fratura, o que exigiria uma longa recuperação. Ainda assim, o clube informa que fará novos exames dentro de 48 horas para saber a gravidade da entorse.

Neymar vinha numa fase especialmente boa, tendo marcado quatro gols nos últimos sete jogos, sendo muito importante para a classificação do time ao mata-mata da Champions League.

Há uma preocupação especial com Neymar porque nas últimas temporadas ele sofreu muito com lesões. Foram duas metatarsais distintas nas duas primeiras temporadas em Paris, em fevereiro de 2018 (onde perdeu três meses e 16 jogos) e janeiro de 2019 (três meses, 18 jogos).

Neymar também machucou os ligamentos do tornozelo direito enquanto jogava pelo Brasil em junho de 2019, sendo cortado da Copa América e desfalque no PSG por dois meses e meio.

Sobre o lance no jogo, o brasileiro Thiago Mendes, ex-São Paulo, foi expulso pela “tesoura” –prendou o tornozelo esquerdo de Neymar com as pernas– após consulta do árbitro ao VAR. Em sua conta no Instagram, ele se desculpou.

“Erros acontecem. Mas estou aqui para pedir desculpas ao Neymar”, disse o volante, que foi expulso após a arbitragem rever o lance da falta pelo VAR.