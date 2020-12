PSG diz que resultados dos primeiros exames de Neymar são “tranquilizadores”

O Paris Saint-Germain divulgou nesta segunda-feira um breve comunicado sobre a situação clínica de Neymar, que deixou o campo chorando no domingo. De acordo com o clube, os resultados dos primeiros exames do atacante são “tranquilizadores”.

O PSG revelou que foram realizados exames radiológicos em Neymar e, a princípio, a situação não é preocupante. Novos procedimentos serão realizados nas próximas 48 horas para que os parisienses consigam precisar a gravidade do entorse do tornozelo esquerdo do brasileiro.

O lance que originou a lesão de Neymar aconteceu nos instantes finais da derrota do PSG para o Lyon. Thiago Mendes, ex-São Paulo, deu uma forte entrada por trás no atacante, que sentiu muitas dores e saiu de campo com lágrimas no rosto. O volante recebeu o cartão vermelho.